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Черновцы и Ивано-Франковск попали в "красную зону" карантина: список

Украина, Четверг 27 августа 2020 18:12
Черновцы и Ивано-Франковск попали в "красную зону" карантина: список
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обновила список регионов "красной зоны". В него попали два областных центра - Ивано-Франковск и Черновцы.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

Всего в "красную зону" попали населенные пункты в пяти областях:

  • города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя; Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Беляевка и Измаил Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
  • города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Ранее РБК-Украина писало, что в СНБО готовятся к существенному росту заболеваний коронавирусом к концу октября, количество больных может вырости до 360 тысяч.

Также главный санврач Виктор Ляшко отмечал, что Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса COVID-19.

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