В Черновцах против депутатов открыли дело за упрощение карантина в красной зоне

Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Национальная полиция открыла уголовное дело против депутатов городского совета Черновцов, которые проголосовали за частичное снятие карантина. Дело начато по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"В связи с рисками для здоровья и жизни граждан, следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - указывается в сообщении.

Правоохранители просят политиков не манипулировать эпидемической ситуацией в области, "не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях".

Вместе с тем в полиции отмечают, что понимают обеспокоенность Черновцов из-за финансовых убытков, связанных с карантинными ограничениями. Правоохранители обращают внимание, что правила карантина направлены на борьбу с инфекционными болезнями.

"Нарушение этих правил может повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв", - указано в сообщении.

Полицейские проводят проверки соблюдения карантина, а также разъясняют гражданам и субъектам хозяйствования действующие правила карантина и возможные последствия их нарушения.

"В случае игнорирования ограничительных мер и предупреждений сотрудников полиции, на нарушителей составляют административные протоколы... Просьба к гражданам с пониманием относиться к вынужденным карантинным ограничениям, не пренебрегать своим здоровьем и жизнью и не подвергать опасности окружающих", - отмечается в сообщении полиции.

Напомним, 25 августа несмотря на то, что Черновцы внесли в красную зону карантина, местные власти разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

Как писало РБК-Украина, 27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обновила список регионов "красной зоны": туда снова попали Черновцы.