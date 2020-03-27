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В Черновцах пациент с подозрением на коронавирус находится в тяжелом состоянии

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 15:42
В Черновцах пациент с подозрением на коронавирус находится в тяжелом состоянии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пациент находится на кислородной дотации

В Черновицкой городской больнице находится тяжелый пациент с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что пациент находится на кислородной дотации. Результаты лабораторного исследования его анализов ожидаются вечером 27 марта.

Также в ОГА отметили, что состояние инфицированных коронавирусом жителей Черновицкой области, которые госпитализированы в областную клиническую больницу за сутки не ухудшился. Всего в области было подтверждено 47 случаев коронавируса.

Напмоним, в Черновицкой области уже выздоровели четыре пациента. Среди них один ребенок.

Отметим, по состоянию на утро 27 марта известно о 218 случаях заражения по всей стране. При этом за прошедшие сутки подтвердили 62 новых случая коронавируса. С начала вспышки COVID-19 в Украине умерли пять человек.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирусом COVID-19 заразился начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Кроме него положительный диагноз подтвердили еще у двоих полицейских и одного курсанта.

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