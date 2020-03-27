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У Чернівцях пацієнт з підозрою на коронавірус знаходиться у важкому стані

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 15:42
У Чернівцях пацієнт з підозрою на коронавірус знаходиться у важкому стані
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пацієнт знаходиться на кисневої дотації

У Чернівецькій міській лікарні знаходиться важкий пацієнт з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що пацієнт знаходиться на кисневої дотації. Результати лабораторного дослідження його аналізів очікуються ввечері 27 березня.

Також в ОДА зазначили, що стан інфікованих коронавірусом жителів Чернівецької області, які госпіталізовані в обласну клінічну лікарню за добу не погіршився. Всього в області було підтверджено 47 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, в Чернівецькій області вже одужали чотири пацієнта. Серед них одна дитина.

Зазначимо, станом на ранок 27 березня відомо про 218 випадках зараження по всій країні. При цьому за минулу добу підтвердили 62 нових випадки коронавірусу. З початку спалаху COVID-19 в Україні померли п'ять осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірусом COVID-19 заразився начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Крім нього позитивний діагноз підтвердили ще у двох поліцейських і одного курсанта.

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