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В Черновцах коронавирус подтвердили у задержанной женщины в СИЗО

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 11:22
В Черновцах коронавирус подтвердили у задержанной женщины в СИЗО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина находилась в одиночной камере, все, кто с ней контактировали, прошли самоизоляцию

В Черновцах коронавирус подтвердили у задержанной женщины, которая находилась в СИЗО. Об этом сообщила украинских омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, коронавирус у женщины был подтвержден в конце марта. Она находилась в одиночной камере СИЗО и не была допущена до камерных помещений следственного изолятора. На данный момент больная находится в Черновицкой областной больнице.

"В ИВС женщина находилась сама, к камерным помещениям СИЗО арестованная не была допущена. Все медицинские работники мест несвободы, врачи, проводившие обследование женщины и сотрудники полиции, которые имели контакт с арестованной, были 14 дней в самоизоляции. После чего прошли проверку на наличие заболевания - ни у одного из них COVID-19 не обнаружено. Председатель Шевченковского районного суда Черновцов и его помощник, участвовавших в судебном заседании также находились на самоизоляции 14 дней", - сообщила Денисова.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали антирекорд по количеству заболеваний коронавирусом - количество новых заболеваний составило 392. Всего в Украине подтвердили 3764 случая COVID-19. Больше всего инфиированных в Киеве - 612, и Черновицкой области - 589.

Также сообщалось, что в ВСУ за прошлые сутки обнаружили 4 новых заболевания коронавирусом. Всего инфицировались 23 военнослужащих, 1 вылечился, 1 умер.

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