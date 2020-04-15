У Чернівцях коронавірус підтвердили у затриманої жінки в СІЗО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка перебувала в одиночній камері, всі, хто з нею контактували, пройшли самоізоляцію

У Чернівцях коронавірус підтвердили у затриманої жінки, яка перебувала в СІЗО. Про це повідомила українських омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.

За її словами, коронавірус у жінки був підтверджений в кінці березня. Вона перебувала в одиночній камері СІЗО і не була допущена до камерних приміщень слідчого ізолятора. На даний момент хвора перебуває в Чернівецькій обласній лікарні.

"В ІТТ жінка перебувала сама, до камерних приміщень СІЗО заарештована не була допущена. Всі медичні працівники місць несвободи, лікарі, які проводили обстеження жінки і співробітники поліції, які мали контакт з арештованою, були 14 днів в самоізоляції. Після чого пройшли перевірку на наявність захворювання - ні у одного з них COVID-19 не виявлено. Голова Шевченківського районного суду Чернівців та його помічник, які брали участь у судовому засіданні також перебували на самоізоляції 14 днів", - повідомила Денисова.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували антирекорд за кількістю захворювань коронавірусом - кількість нових захворювань склала 392. Всього в Україні підтвердили 3764 випадку COVID-19. Найбільше инфиированных в Києві - 612, та Чернівецькій області - 589.

Також повідомлялося, що в ВСУ за минулу добу виявили 4 нових захворювання коронавірусом. Всього інфікувалися 23 військовослужбовців, 1 вилікувався, 1 помер.