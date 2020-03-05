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У Чернівцях не виключають введення карантину після виявлення коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 13:26
У Чернівцях не виключають введення карантину після виявлення коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Чернівцях збирають комісію для обговорення можливого введення карантину

У Чернівцях після виявлення коронавірусу збирають комісію, на якій будуть обговорювати можливість введення карантину. Про це повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук на своїй сторінці в Facebook.

Каспрук зазначив, що Міністерство охорони здоров'я рекомендує карантин.

"Міністерство охорони здоров'я рекомендує карантин. Збираємо комісію. Будемо приймати рішення", - написав він.

РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області в четвер ще двох громадян України госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували по Італії.

Зазначимо, у МОЗ заявили, що станом на 5 березня досліджується ще близько 10 зразків, у яких по симптомах може бути підозра на коронавірусну інфекцію.

Крім того, найближчим часом через коронавірус в Україні почнуть вводити обмежувальні заходи. Обмежувальні заходи торкнуться шкіл та масових заходів.

Додамо, у медичному центрі "Нові Санжари" завершився термін обсервації евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців, яких забрали з Уханя.

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