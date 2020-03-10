В Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай коронавируса COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Как отмечают в Черновицкой ОГА, у пациента признаки инфекционного заболевания.

"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах", - говорится в сообщении.

Таким образом, с подозрением на коронавирус, в больнице сейчас находится 3 человека. Вместе с тем, отмечается, что результаты тестов на коронавирус у 6 жителей Черновицкой области, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными.

Напомним, в Черновцах объявили локальную чрезвычайную ситуацию на региональном уровне в связи с подтверждением случая коронавируса COVID-19. Также в области были госпитализированы до 10 человек с подозрением на коронавирус.

Отметим, в челом за весь период Центр общественного здоровья получил 40 подозрений на коронавирус, сейчас 4 образцы еще находятся на стадии исследования.