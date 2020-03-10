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Минздрав получил 40 подозрений на коронавирус, сейчас 4 образца исследуются

Новости » Общество     10.03.2020 - 11:40
Минздрав получил 40 подозрений на коронавирус, сейчас 4 образца исследуются
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на утро 10 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19

В челом за весь период Центр общественного здоровья получил 40 подозрений на коронавирус, сейчас 4 образцы еще находятся на стадии исследования. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава Украины.

По состоянию на утро 10 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

В мире было зарегистрировано 114 219 случаев заболевания COVID-19, из них 64147 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 33 295 случаев в 103 странах/территориях/регионах.

Ранее сообщалось, что результаты повторного теста на коронавирус заразившегося жителя Черновцов дали положительный результат. 11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.

В результате в Черновцах объявили локальную чрезвычайную ситуацию на региональном уровне в связи с подтверждением случая коронавируса COVID-19. Также в области были госпитализированы до 10 человек с подозрением на коронавирус.

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