У Чернівцях госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус

Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок корноавірусу COVID-19, госпіталізували сьогодні, 10 березня, у Чернівцях. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації.

Як зазначають в Чернівецькій ОДА, пацієнт має ознаки інфекційного захворювання.

"Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 10 березня, у Чернівцях", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, із підозрою на коронавірус, у лікарні наразі перебуває 3 осіб. Разом з тим, зазначається, що результати тестів на коронавірус у 6 жителів Чернівецької області, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними.

Нагадаємо, у Чернівцях оголосили локальну надзвичайну ситуацію на регіональному рівні у зв'язку з підтвердженням випадку коронавірусу COVID-19. Також в області були госпіталізовані до 10 осіб з підозрою на коронавірус.

Зазначимо, загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на коронавірус, наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження.