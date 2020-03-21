В Черновицкой ОГА рассказали подробности о заболевших коронавирусом

Среди инфицированных коронавирусом в Черновицкой области 8 детей и 17 взрослых. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

По словам Осачука, в Черновицкой области коронавирус был подтвержден у 14 женщин и 11 мужчин.

"Среди них дети до 5 лет - пятеро, до 18 лет - трое, взрослых до 35 лет - семеро, до 50 лет - трое, старше 50 лет - семь человек", - рассказал он.

Сейчас все заболевшие находятся в стабильном состоянии. Несколько пациентов находятся на домашнем лечении.

Напомним, вчера вечером в Минздраве сообщили о подтверждении 10 новых случаев коронавируса в Черновицкой области. Заражение коронавирусом обнаружили в селах Колинковцы, Брусница, в населенных пунктах Хотин, Топоровцы, Лужаны, Иживцы, а также непосредственно в Черновцах.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 21 марта в Украине официально был подтвержден 41 случай коронавируса. Трое больных умерли.

Кроме того, сегодня в Волынской ОГА заявили о подтверждении первого случая коронавируса в области. Заражение обнаружили у жителя села Липы, который недавно вернулся из Франции.