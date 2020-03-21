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В Луцке зафиксировали первый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 15:38
В Луцке зафиксировали первый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наличие коронавируса подтвердил экспресс-тест, ожидаются результаты лабораторной проверки

Первый случай коронавируса был подтвержден в Луцке. Информацию подтвердили в Волынской облгосадминистрации, сообщают Волынские новости.

Сообщается, что положительный результат на коронавирус показал житель села Липы, который недавно вернулся из Франции.

"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

При этом медики сообщили, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности, поэтому ожидают лабораторного подтверждения результатов.

"Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования", - сказал глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковський.

Отметим, по состоянию на утро 21 марта офицально был подтвержден 41 случай коронавируса в Украине. Из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине в ближайшие дни должны ужесточить карантинные меры. При этом глава МВД Арсен Аваков заявил, что будет настаивать на введении полного карантина в стране.

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