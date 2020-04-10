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В Черновицкой области умерли еще двое пациентов с COVID-19

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 18:28
В Черновицкой области умерли еще двое пациентов с COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Оба умерших были старше 60 лет

В Черновицкой области подтвердили смерть еще двух пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

Сообщается, что умерли 66-летняя женщина из села Тереблече и 78-летний мужчина с Путильского района. При этом лабораторно підтверждене пока только заболевания у женщины, результаты тестирования анализов мужа еще ожидают.

"66-летняя жительница села Тереблече, что в Глыбоцком районе, заболела 26 марта. 4 апреля состояние женщины ухудшилось... У больного была двусторонняя нижньодольова бронхопневмония и стенокардия. 9 апреля диагноз "коронавирус" подтвердили лабораторно. 10 апреля больная умерла. В Путильській центральной районной больнице скончался 78-летний мужчина. Он попал в медицинское учреждение 8 апреля, был на кислородной дотации. Быстрый тест на COVID-19 показал положительный результат. Мужчина имел онкологическое заболевание и недавно перенес операцию", - сообщили в ОГА.

Напомним, утром сообщалось об еще одном летальном случае в Черновицкой области. В Новоселицкой центральной районной больнице умер пациент с подозрением на COVID-19.

Всего в Черновицкой области ожидают результаты лабораторных анализов по трем умершим с подозрением на коронавирус.

Отметим, за сутки в Украине от коронавируса умерли 12 человек. Всего с начала эпидемии количество летальных случаев от COVID-19 в стране составляет 69.

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