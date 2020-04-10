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В Черновицкой области умер пациент с подозрением на COVID-19

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 11:59
В Черновицкой области умер пациент с подозрением на COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умер 81-летний мужчина с двусторонней пневмонией и сердечной недостаточностью

С подозрением на коронавирус умер еще один пациент в Черновицкой области. Об этом говорится в сообщении Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

Сообщается, что в Новоселицкой центральной районной больнице умер пациент с подозрением на COVID-19.

"81-летнего мужчину госпитализировали 8 апреля. У него была двусторонняя пневмония и сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Выражаем соболезнования родным и близким умершего", - говорится в сообщении.

В Черновицкой области умер пациент с подозрением на COVID-19

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в Украине от коронавируса умерли 12 человек. Всего с начала эпидемии количество летальных случаев от COVID-19 в стране составляет 69.

По состоянию на утро 10 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 2203 человек. Киев и Черновицкая область продолжают удерживать лидерство среди остальных регионов. Как заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заражение зафиксировано во всех районах области, а общее число больных возросло до 379.

При этом в Николаевской области до сих пор инфицированных нет. Минздрав перепроверил тесты на коронавирус и подтвердил заявления властей о нулевом распространении COVID-19.

В Киевской области коронавирус подозревают у 583 человек
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