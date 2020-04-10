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За сутки в Украине от коронавируса умерли 12 человек

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 09:31
За сутки в Украине от коронавируса умерли 12 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине значительно возросло число смертей от коронавируса

За последние 24 часа от коронавируса умерли еще 12 украинцев. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, на утро 10 апреля, количество летальных случаев от COVID-19 в Украине увеличилось до 69. Вчера сообщалось о 57 смертей от инфекции.

Напомним, накануне в Запорожской области подтвердили первую смерть от коронавируса, умер 60-летний житель Мелитополя.

Также сообщалось, что в Черновицкой больнице умерла женщина 1957 года рождения, у которой подозревали коронавирусную инфекцию. Всего в Черновицкой области было зафиксировано 302 случая заболевания COVID-19..

По состоянию на 10 апреля, коронавирусом заразились более 1,6 млн жителей планеты. Количество смертельных случаев приближается к 100 тысячам.

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