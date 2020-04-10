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У Чернівецькій області померли ще двоє пацієнтів з COVID-19

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 18:28
У Чернівецькій області померли ще двоє пацієнтів з COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обидва померлих були старше 60 років

У Чернівецькій області підтвердили смерть ще двох пацієнтів, інфікованих коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Чернівецької обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що померли 66-річна жінка з села Тереблече та 78-річний чоловік з Путильського району. При цьому лабораторно підтверждене поки тільки захворювання у жінки, результати тестування аналізів чоловіка ще чекають.

"66-річна жителька села Тереблече, що в Глибоцькому районі, захворіла 26 березня. 4 квітня стан жінки погіршився... У хворого була двостороння нижньодольова бронхопневмонія і стенокардія. 9 квітня діагноз "коронавірус" підтвердили лабораторно. 10 квітня хвора померла. У Путильській центральній районній лікарні помер 78-річний чоловік. Він потрапив в медичний заклад 8 квітня, був на кисневої дотації. Швидкий тест на COVID-19 показав позитивний результат. Чоловік мав онкологічне захворювання і нещодавно переніс операцію", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, вранці повідомлялося про ще одному летальний випадок у Чернівецькій області. У Новоселицькій центральній районній лікарні помер пацієнт з підозрою на COVID-19.

Всього в Чернівецькій області очікуються результати лабораторних аналізів з трьом померлих з підозрою на коронавірус.

Зазначимо, за добу в Україні від коронавіруса померли 12 осіб. Всього з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у країні становить 69.

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