В Черновицкой области ожидают результаты анализов на COVID-19 по трем умершим

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области коронавирус подтвердили у 7 умерших пациентов

В Черновицкой области ожидают результаты анализов на коронавирус COVID-19 троих умерших пациентов. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

Сообщается, что всего в области зафиксировано 11 летальных случаев, из них у 7 пациентов подтвердили наличие коронавируса, еще у одного лабораторный анализ показал отсутствие заболевания.

"На Буковине зафиксировано 11 летальных случаев. У семи человек был диагностирован COVID-19, у одного лица подозрение на коронавирус отменено, на анализы еще трех пока ждут", - сообщили в ОГА.

Также сообщается, что из-за коронавируса за медицинской помощью в больницы области обратились 326 человек, из них 198 проходят лечение в стационарах. В реанимационных отделениях находятся 13 человек, среди которых двухнедельный младенец. Двое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в Украине от коронавируса умерли 12 человек. Всего с начала эпидемии количество летальных случаев от COVID-19 в стране составляет 69.

По состоянию на утро 10 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 2203 человек. Наибольшее количество случаев подтвердили в Киеве и Черновицкой области. Как заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заражение зафиксировано во всех районах области, а общее число больных возросло до 379.