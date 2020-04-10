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У Чернівецькій області помер пацієнт з підозрою на COVID-19

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 11:59
У Чернівецькій області помер пацієнт з підозрою на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Помер 81-річний чоловік з двобічною пневмонією та серцевою недостатністю

З підозрою на коронавірус помер ще один пацієнт у Чернівецькій області. Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) у Facebook.

Повідомляється, що у Новоселицькій центральній районній лікарні помер пацієнт з підозрою на COVID-19.

"81-річного чоловіка госпіталізували 8 квітня. У нього була двостороння пневмонія і серцева недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Висловлюємо співчуття рідним і близьким померлого", - йдеться в повідомленні.

У Чернівецькій області помер пацієнт з підозрою на COVID-19

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу в Україні від коронавірусу померли 12 осіб. Всього з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 в країні становить 69.

Станом на ранок 10 квітня кількість інфікованих на коронавірусі в Україні збільшилася до 2203 осіб. Київ та Чернівецька область продовжують утримувати лідерство серед інших регіонів. Як заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зараження зафіксовано в усіх районах області, а загальне число хворих зросло до 379.

При цьому в Миколаївській області досі інфікованих немає. МОЗ перевірив тести на коронавірус і підтвердив заяви влади про нульове поширення COVID-19.

У Київській області коронавірус підозрюють у 583 осіб
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