В Черновицкой области сократили комендантский час

В Черновицкой области сменили продолжительность комендантского часа. С 17 сентября он будет действовать с 00:00 до 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на приказ Черновицкой ОВА.

С субботы в области комендантский час и режим светомаски будет продолжаться с 12 ночи до 5 утра.

В это время передвигаться по улицам гражданскому населению запрещено.

Во время комендантского часа свободно перемещаться можно только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности.