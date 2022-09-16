В Черновицкой области сократили комендантский час

В Черновицкой области сменили продолжительность комендантского часа. С 17 сентября он будет действовать с 00:00 до 5:00.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на приказ Черновицкой ОВА.
С субботы в области комендантский час и режим светомаски будет продолжаться с 12 ночи до 5 утра.
В это время передвигаться по улицам гражданскому населению запрещено.
Во время комендантского часа свободно перемещаться можно только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности.
Напомним, ранее комендантский час в области длился с 23:00 до 05:00.
Кроме того, в Черновцах и области запретили использование фейерверков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .