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В Черновицкой области сократили комендантский час

Фото: в Черновицкой области сократили комендантский час (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черновицкой области сменили продолжительность комендантского часа. С 17 сентября он будет действовать с 00:00 до 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на приказ Черновицкой ОВА.

С субботы в области комендантский час и режим светомаски будет продолжаться с 12 ночи до 5 утра.

В это время передвигаться по улицам гражданскому населению запрещено.

Во время комендантского часа свободно перемещаться можно только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности.

Напомним, ранее комендантский час в области длился с 23:00 до 05:00.

Кроме того, в Черновцах и области запретили использование фейерверков.

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Черновицкая областьКомендантский часВойна России против Украины