RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернівецькій області скоротили комендантську годину

Фото: у Чернівецькій області скоротили комендантську годину (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Чернівецькій області змінили тривалість комендантської години. З 17 вересня вона діятиме з 00:00 до 5:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Чернівецької ОВА.

З суботи в області комендантська година та режим світломаскування триватиме з 12 ночі до 5 ранку.

У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.

Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.

Нагадаємо, раніше комендантська година в області тривала з 23:00 до 05:00.

Окрім того, у Чернівцях та області заборонили використання феєрверків.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черновицкая областьКомендантська годинаВійна Росії проти України