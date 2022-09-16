У Чернівецькій області скоротили комендантську годину

У Чернівецькій області змінили тривалість комендантської години. З 17 вересня вона діятиме з 00:00 до 5:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Чернівецької ОВА.
З суботи в області комендантська година та режим світломаскування триватиме з 12 ночі до 5 ранку.
У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.
Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.
Нагадаємо, раніше комендантська година в області тривала з 23:00 до 05:00.
Окрім того, у Чернівцях та області заборонили використання феєрверків.
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