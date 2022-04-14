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На территории Черновицкой области изменили время комендантского часа

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Черновицкая область, Четверг 14 апреля 2022 19:58
На территории Черновицкой области изменили время комендантского часа В Черновицкой области изменили время комендантского часа (t.me.UA_National_Police)
Автор: Татьяна Самарук

Председатель Черновицкой ОВА Сергей Осачук сообщил, что в области изменили время комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы в Facebook.

В Черновицкой области с 14 апреля комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00.

Сообщается, что в этот период движение по улицам населенных пунктов для гражданского населения запрещено.

"Свободно передвигаться во время комендантского часа разрешено только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности", - говорится в сообщении.

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