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В Черновцах и области ввели запрет на фейерверки

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Черновцы, Пятница 19 августа 2022 19:11
В Черновцах и области ввели запрет на фейерверки Фото: фейерверки запретили в Черновицкой области 19 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Черновицкой области запретили использование фейерверков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.

"Запретить использование на территории Черновицкой области фейерверков, салютов и пиротехнических средств на период военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения", - говорится в нем.

Как сообщалось, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард. Документ поддержали за основу 250 депутатов.

Ранее фейерверки запретили в Полтавской области, Одессе и Киеве.

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