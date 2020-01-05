В Черновицкой области в снежном замете оказались более 10 автомобилей

В Черновицкой области из-за непогоды более 15 автомобилей оказались в снежном замете вблизи села Чуньков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По данным очевидцев, автомобили находятся в снежном плену более 6 часов. Сейчас высота снежного замета достигает более 1 метра, но снегопад не утихает.

Отмечается,что на месте работают подразделения спасателей из состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, но они не имеют необходимой техники.

Напомним, в пятницу, 3 января, в "Укравтодоре" предупреждали о снеге и тумане в некоторых областях Украины. В ведомстве призывали водители быть осторожными на дорогах в Днепропетровской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. В некоторых областях фиксировали заснеживание дорожного покрытия и снежные заметы.

Кроме того, сегодня в Укргидрометцентре прогнозировали мокрый снег с дождем в западных, северных и центральных регионах. На юге ожидался дождь. Также в западных областях прогнозировали порывы ветра 15-20 м/с, в регионе был объявлен желтый уровень опасности.

Также РБК-Украина писало, что в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Синоптики предупреждали о высокой вероятности схождения лавин в западных областях.