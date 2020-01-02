ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине объявили открытым снеголавинный сезон

Новости » Происшествия     02.01.2020 - 09:05
В Украине объявили открытым снеголавинный сезон
Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

Высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях

В четверг, 2 января, в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.

"По данным украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.

Новость дополняется

Из-за антициклона в Украине снегопады отступят В Альпах в результате схождения лавины погибли двое лыжников
Новости Украины лавинаСнегопад
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь