Прогноз погоды на сегодня: мокрый снег и до +2 тепла

Иллюсративное фото (РБК-Украина)

В Киеве прогнозируют от 0 до +2 градусов

Погода в Украине в воскресенье, 5 января, будет облачная, практически на всей территории страны ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Ночью температура воздуха на всей территории Украины, кроме Закарпатской области, составит от 0 до +2. На Закарпатье ожидается -1 +1 ночью. Днем температура составит также от 0 до +2. В западных, северных и центральных регионах прогнозируют мокрый снег с дождем. На юге страны днем ожидает дождь.

В западных областях синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве днем и ночью температура воздуха будет в районе от 0 до +2 градусов с мокрым снегом и дождем. Ветер западный 7-12 м/с.

Напомним, в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.

Также РБК-Украина писало, что на рождественские праздники синоптики предупредили о похолодании до -10 в западных областях. При этом ожидается снег, в некоторых областях мокрый снег с дождем.