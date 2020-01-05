ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прогноз погоды на сегодня: мокрый снег и до +2 тепла

Новости » Общество     05.01.2020 - 10:00
Прогноз погоды на сегодня: мокрый снег и до +2 тепла
Иллюсративное фото (РБК-Украина)

В Киеве прогнозируют от 0 до +2 градусов

Погода в Украине в воскресенье, 5 января, будет облачная, практически на всей территории страны ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Ночью температура воздуха на всей территории Украины, кроме Закарпатской области, составит от 0 до +2. На Закарпатье ожидается -1 +1 ночью. Днем температура составит также от 0 до +2. В западных, северных и центральных регионах прогнозируют мокрый снег с дождем. На юге страны днем ожидает дождь.

В западных областях синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве днем и ночью температура воздуха будет в районе от 0 до +2 градусов с мокрым снегом и дождем. Ветер западный 7-12 м/с.

Прогноз погоды на сегодня: мокрый снег и до +2 тепла

Напомним, в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.

Также РБК-Украина писало, что на рождественские праздники синоптики предупредили о похолодании до -10 в западных областях. При этом ожидается снег, в некоторых областях мокрый снег с дождем.

Декабрь 2019 стал самым теплым в XXI веке Самым теплым за историю наблюдений в Киеве стал 2019 год
Новости Украины снегПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь