У Чернівецькій області у сніговому заметі опинилися понад 10 автомобілів

У Чернівецькій області через негоду понад 15 автомобілів опинилися у сніговому заметі поблизу села Чуньків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними очевидців, автомобілі перебувають у сніговому полоні понад 6 годин. Наразі висота снігового замету сягає понад 1 метр, але снігопад не вщухає.

Зазначається,що на місці працюють підрозділи рятувальників зі складу Держслужби з надзвичайних ситуацій, але вони не мають необхідної техніки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 січня, в "Укравтодорі" попереджали про сніг та туман у деяких областях України. У відомстві закликали водії бути бути обережними на дорогах у Дніпропетровській, Вінницькій, Сумській і Харківській областях. У деяких областях фіксували засніження дорожного покриття та снігові замети.

Крім того, сьогодні в Укргідрометцентрі прогнозували мокрий сніг з дощем у західних, північних і центральних регіонах. На півдні очікувався дощ. Також у західних областях прогнозували пориви вітру 15-20 м/с, в регіоні було оголошено жовтий рівень небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що в Україні оголосили відкритим сніголавинний сезон. Синоптики попереджали про високу ймовірність сходження лавин у західних областях.