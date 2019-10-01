ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черновицкой области произошло массовое отравление

Новости » Происшествия    01.10.2019 - 16:56
В Черновицкой области произошло массовое отравление
Иллюстративное фото (stan.kz)

Отравились почти 60 человек

В Путильском и Сторожинецком районах Черновицкой области массово отравились дети и взрослые, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Сообщается, что во вторник ночью, 1 октября, к медикам за помощью обратились 46 взрослых и 10 детей с с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии.

"По состоянию на 15:30 количество заболевших составило 50 человек. Среди них - 9 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 15 лет. Все пострадавшие 30 сентября гостили на свадьбе в одном из ресторанов в поселке Путила", - говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение поступило сегодня утром и к Сторожинецкого отдела полиции. В местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок, которые 29-го сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск.

Отмечается, что сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 30 сентября в Ровенской области с жалобами на отравление обратились 12 человек. Все пострадавшие накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в одном и том же магазине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в больницу с симптомами отравления госпитализировали 7 учеников. Один из учеников принес в школу вещество неизвестного происхождения, впоследствии восемь детей начали пробовать его на вкус и отравились.

В Ровенской области отравились 12 людей В Черкассах эвакуируют жителей многоэтажки из-за распыления химикатов
Новости Украины отравлениеЧерновицкая область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь