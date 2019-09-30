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В Ровенской области отравились 12 людей

Новости » Происшествия    30.09.2019 - 21:50
В Ровенской области отравились 12 людей
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Среди пострадавших 4 детей

В Березно Ровенской области с жалобами на отравление обратились 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Ровенского областного лабораторного центра Минздрава.

Сообщается, что первые сообщения об отравлении стали поступать 26 сентября. По состоянию на 30 сентября количество заболевших возросло до 12, среди них 4 детей.

Также в инфекционном отделении Березновской районной больницы находятся 10 больных (из них трое детей), другие лечатся амбулаторно.

Отметим, что все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач", что принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества.

Напомним, в Киеве в больницу с симптомами отравления госпитализировали 7 учеников. Известно, что в школу ученик принес вещество неизвестного происхождения из дома.

Ранее сообщалось, что в Черкассах произошло массовое отравление с симптомами кишечной инфекции. В инфекционное отделение больницы госпитализировали 9 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет. Предварительный диагноз: острая кишечная инфекция средней степени тяжести.

Как сообщало РБК-Украина, в Винницкой области в больницу с симптомами отравления госпитализировали 15 учащихся и 5 работников школы.

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