В Киеве массово отравились дети

Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Ученик принес вещество неизвестного происхождения из дома

В Киеве в больницу с симптомами отравления госпитализировали 7 учеников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы.

Сообщается, что в школу принес ученик вещество неизвестного происхождения из дома.

"К Главному управлению Госпродпотребслужбы в Киеве поступила информация об отравлении 6 учащихся школы І-ІІІ ступеней № 36 имени С. П. Королева м. Киева медным купоросом. В школу ученик принес вещество неизвестного происхождения из дома, впоследствии восемь детей начали пробовать его на вкус. В результате семь школьников были доставлены в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении.

Добавим, что медный купорос широко используется в сельском хозяйстве, в то же время для человека вещество является ядом в случае его употребления.

Напомним, Винницкой области в больницу с симптомами отравления госпитализировали 15 учащихся и 5 работников школы.

Ранее сообщалось, что в Черкассах произошло массовое отравление с симптомами кишечной инфекции. В инфекционное отделение больницы госпитализировали 9 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет. Предварительный диагноз: острая кишечная инфекция средней степени тяжести.