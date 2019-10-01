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У Чернівецькій області сталося масове отруєння

Новини » Надзвичайні події    01.10.2019 - 16:56
У Чернівецькій області сталося масове отруєння
Ілюстративне фото (stan.kz)

Отруїлися майже 60 осіб

У Путильському та Сторожинецькому районах Чернівецької області масово отруїлися діти та дорослі, поліція відкрила кримінальну справу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернівецької області.

Повідомляється, що у вівторок вночі, 1 жовтня, до медиків за допомогою звернулися 46 дорослих і 10 дітей з гострим гастроентероколітом невстановленої етіології.

"За станом на 15:30 кількість хворих склала 50 чоловік. Серед них - 9 неповнолітніх у віці від 5 до 15 років. Всі постраждалі 30 вересня гостювали на весіллі в одному з ресторанів в селищі Путила", - йдеться в повідомленні.

Аналогічне повідомлення надійшло сьогодні вранці і до Сторожинецького відділу поліції. В місцеву лікарню з харчовим отруєнням звернулися 5 дорослих та 8-річна дитина, які 29-го вересня були на весіллі в ресторані у селищі Красноїльськ.

Зазначається, що зараз потерпілі перебувають під спостереженням лікарів. Їх стан стабільний, загрози життю і здоров'ю немає. За даними фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 30 вересня в Рівненській області зі скаргами на отруєння звернулися 12 осібщо Всі потерпілі напередодні вживали кондитерські вироби, які придбали в одному і тому ж магазині.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві в лікарню з симптомами отруєння госпіталізували 7 учнів. Один з учнів приніс у школу речовину невідомого походження, згодом вісім дітей почали пробувати його на смак і отруїлися.

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