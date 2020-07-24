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В Черновицкой области разрешили открыть детсады

Автор: Роман Калиниченко

Сейчас в области к открытию готовы лишь 30% садиков

В Черновицкой области позволили открыть учреждения дошкольного образования. Садики заработают с 3 августа.

Об этом сообщает "Суспильне".

Как сообщила главный санитарный врач области Наталья Гопко, такое решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям.

В зависимости от эпидситуации, решение об открытии садиков буду принимать органы местного самоуправления области.

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Условия работы детсадов во время карантина:

  • измерение температуры работникам и детям;
  • запрещается использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры;
  • дезинфекция поверхностей каждые 2 часа;
  • разработка графика прогулок, чтобы избежать скопления; обеспечить дистанцирование детей.

Сообщается, что с понедельника, 27 июля готовность детсадов к открытию будут проверять мобильные группы. По словам Гопко, сейчас в области к открытию готовы лишь 30% садов.

Напомним, карантин в Черновицкой области частично ослабили.

Также сообщалось, что детские сады позволили открыть в двух районах в Ровенской области.

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