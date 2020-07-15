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На Волыни ослабили карантин

Волынская область, Среда 15 июля 2020 17:59
На Волыни ослабили карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Разрешены межобластные перевозки и посещение детских садов

В Волынской области приняли решение об ослаблении карантинных ограничений. В частности, возобновляют межобластные перевозки и работу детских садов.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской облгосадминистрации.

Соответствующее решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 15 июля.

"В частности, разрешены пассажирские перевозки межобластного, междугородного, пригородного сообщения и посещение дошкольных учреждений. Кроме того, отменено ограничение по работе средств размещения (базы отдыха, санатории и т.д.)", - сообщили в ОГА.

Также принято было продлено время работы для развлекательных заведений, кинотеатров, ресторанов, кафе и баров с 7:00 до 23:00.

Как отметили в ОГА, такое решение было принято в связи с тенденцией к снижению заболеваемости.

"Так, показатель динамики случаев инфицирования… на сегодня составляет минус 22,6% (при рекомендуемом не более + 10%). Количество заражений за последнюю неделю уменьшилась на 30%. Средний показатель заболеваемости в области уменьшился до 28,3 на 100 тысяч населения", - сообщил главный санврач области Наталия Янко.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения Волынская область не входила в список регионов, готовых к ослаблению.

Ранее РБК-Украина писало, что ослабили карантин также в Ровенской области, разрешив работу залов ресторанов и кинотеатров.

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