У Чернівецькій області дозволили відкрити дитсадки

Наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків
У Чернівецькій області дозволили відкрити заклади дошкільної освіти. Садочки запрацюють з 3 серпня.
Про це повідомляє "Суспільне".
Як повідомила головний санітарний лікар області Наталія Гопко, таке рішення ухвалила сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій.
У залежності від епідситуації, рішення про відкриття садочків буду приймати органи місцевого самоврядування області.
Умови роботи дитсадків під час карантину:
Повідомляється, що з понеділка, 27 липня готовність дитсадків до відкриття будуть перевіряти мобільні групи. За словами Гопко, наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків.
Нагадаємо, карантин у Чернівецькій області частково послабили.
Також повідомлялося, що дитячі садочки дозволили відкрити у двох районах у Рівненській області.