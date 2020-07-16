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В двух районах Ровенской области разрешили открыть детсады

Ровенская область, Четверг 16 июля 2020 16:09
В двух районах Ровенской области разрешили открыть детсады
Фото: детский сад (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Ситуация улучшилась в Зареченском и Острожском районах

В Ровенской области разрешили возобновить работу детских садов в Зареченском и Острожском районах. Такое решение было принято 16 июля во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Об этом сообщили в Ровенской облгосадминистрации.

"Эпидемиологическая ситуация в Зареченском и Острожском районах позволяет открыть детские сады. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС под руководством председателя ОГА Виталия Коваля приняла такое решение и рекомендовала рассмотреть его на местах", - сообщили в ОГА.

Напомним, в Ровенской области разрешили возобновить работу детских садов еще 14 июля, при этом согласно требованиям Министерства здравоохранения, каждый район должен принимать отдельное решение об ослаблении карантина.

Кроме этого в Ровенской области разрешили ресторанам, кафе и барам принимать посетителей внутри.

Отметим, по состоянию на 16 июля, Ровенская область входит в список тех регионов, которые готовы к ослаблению, не соответствуют требованиям Минздрава Киев и семь областей.

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