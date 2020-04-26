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В Черновицкой области подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 23:20
В Черновицкой области подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки госпитализированы 26 жителей области

В Черновицкой области сегодня, 26 апреля, подтверждено еще 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.

Отмечается, что общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1376 человек.

Также за последние сутки было госпитализировано 26 буковинцев.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области за последние сутки зафиксировано 5 летальных случаев с подозрением на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1340. Вчера в области было зарегистрировано более 30 новых случаев. Вчера от болезни выздоровели 8 пациентов.

РБК-Украина писало, что в Украине зарегистрировано почти 1700 случаев инфицирования коронавирусом среди медицинских работников. В частности, в Черновицкой области - 236 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 26 апреля, коронавирусом заразилось 8617 украинцев.

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