В Черновицкой области умерли 5 человек с подозрением на COVID-19

Жертвами болезни стали трое мужчин и 2 женщины
В Черновицкой области за последние сутки зафиксировано 5 летальных случаев с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.
По данным облгосадминистрации, за последние сутки с подозрением на заражение коронавирусом скончались трое мужчин и две женщины. Среди них:
Отмечается, что все умершие жители области болели пневмонией.
Кроме того, за минувшие сутки в области было зафиксировано 33 случая коронавируса. В частности, 11 случаев было зарегистрировано в Черновцах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1340. Вчера в области было зарегистрировано более 30 новых случаев. Вчера от болезни выздоровели 8 пациентов.
Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области в ночь на 25 апреля произошел бун в СИЗО из-за принятия лица с коронавирусом. К некоторым заключенным была применена физическая сила, трое из них получили телесные повреждения.