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У Чернівецькій області підтвердили 35 нових випадків зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 23:20
У Чернівецькій області підтвердили 35 нових випадків зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу госпіталізовано 26 жителів області

У Чернівецькій області сьогодні, 26 квітня, підтверджено ще 35 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.

Зазначається, що загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1376 осіб.

Також за останню добу було госпіталізовано 26 буковинців.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області за останню добу зафіксовано 5 летальних випадків з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1340. Вчора в області було зареєстровано понад 30 нових випадків. Вчора від хвороби одужали 8 пацієнтів.

РБК-Україна писало, що в Україні зареєстровано майже 1700 випадків інфікування коронавірусом серед медичних працівників. Зокрема, у Чернівецькій області - 236 випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 26 квітня, коронавірусом заразилося 8617 українців.

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