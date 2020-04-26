В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом: данные по областям

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего больных в Черновицкой области

В Украине зарегистрировано почти 1700 случаев инфицирования коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной службы здоровья.

Так, по состоянию на утро 26 апреля, COVID-19 диагностировали у 1676 медиков. За сутки подтвердили 101 случай заражения.

В Черновицкой области больше всего больных среди медицинского персонала - 236 человек. В целом география распространения вируса в регионах Украины выглядит так:

Черновицкая область - 236 случаев;

Тернопольская область - 165 случаев;

Ровенская область - 138 случаев;

Винницкая область - 132 случая;

Кировоградская область - 126 случаев;

Ивано-Франковская область - 121 случай;

Киев - 113 случаев;

Житомирская область - 83 случая;

Закарпатская область - 78 случаев;

Волынская область - 73 случая;

Киевская область - 59 случаев;

Одесская область - 58 случаев;

Черкасская область - 55 случаев;

Львовская область - 49 случаев;

Полтавская область - 48 случаев;

Николаевская область - 31 случай;

Запорожская область - 30 случаев;

Харьковская область - 23 случая;

Херсонская область - 21 случай;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 7 случаев;

Сумская область - 7 случаев;

Черниговская область - 2 случая;

Луганская область - 0 случаев.

Напомним, всего в Украине зафиксировано 8617 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 492 украинцев.

Также РБК-Украина сообщало, что в Одесской области инфицированный коронавирусом врач заразил 32 медработников.