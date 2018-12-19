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В Черновицкой области первая община МП перешла в новую церковь

Новости » Общество    19.12.2018 - 14:41
В Черновицкой области первая община МП перешла в новую церковь
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Православную церковь Украины перешли жители села Шишковцы

В Черновицкой области первая община УПЦ Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный ресурс АСС.

Сообщается, что жители села Шишковцы Кицманского района сегодня на собрании решили перейти в Православную церковь Украины. Главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров отметил, что решение было принято почти единогласно.

"Это пока первая община в области, которая сделала такой шаг. К этому жители села готовились с лета, люди собирали подписи за образование поместной церкви", - добавил он.

Напомним, ранее митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил о переходе Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице в Православную церковь Украины.

До этого предстоятель новой церкви Епифаний (Думенко) подтвердил готовность принять иерархов УПЦ Московского патриархата в новую церковь. В то же время, по его словам, новая церковь, первым делом, должна засвидетельствовать единство.

 

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