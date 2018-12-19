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У Чернівецькій області перша громада МП перейшла до нової церкви

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 14:41
У Чернівецькій області перша громада МП перейшла до нової церкви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До Православної церкви України перейшли жителі села Шишківці

У Чернівецькій області перша громада УПЦ Московського патріархату перейшла до Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий ресурс АСС.

Повідомляється, що жителі села Шишківці Кіцманського району сьогодні на зборах вирішили перейти до Православної церкви України. Головний спеціаліст відділу з питань охорони культурної спадщини, національностей та релігії Чернівецької ОДА Сергій Бухаров зазначив, що рішення було прийнято майже одноголосно.

"Це поки перша громада в області, яка зробила такий крок. До цього мешканці села готувалися з літа, люди збирали підписи за утворення помісної церкви", - додав він.

Нагадаємо, раніше митрополит Вінницький і Барський Симеон оголосив про перехід Спасо-Преображенського кафедрального собору у Вінниці до Православної церкви України.

До цього предстоятель нової церкви Єпіфаній (Думенко) підтвердив готовність прийняти ієрархів УПЦ Московського патріархату до нової церкви. У той же час, за його словами, нова церква, насамперед, має засвідчити єдність.

 

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