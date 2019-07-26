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У Чернівецькій області при падінні дельтоплану постраждали двоє людей

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 12:08
У Чернівецькій області при падінні дельтоплану постраждали двоє людей
Фото: місце падіння (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Двоє постраждалих в результаті падіння дельтоплану були госпіталізовані

В селі Погорілівка Чернівецької області впав дельтоплан, в результаті чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

У службі зазначили, що після повідомлення місцевих жителів на місце прибули лікарі швидкої медичної допомоги, поліцейські та рятувальники. Двоє постраждалих в результаті падіння дельтоплану були госпіталізовані.

"Двох чоловіків, котрі знаходились у дельтоплані, медики госпіталізували до районної лікарні. Особи потерпілих та обставини падіння з’ясовуються. Наразі на місці події працюють правоохоронні органи та відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня поблизу м. Кобеляки (Полтавська область) сталося падіння дельтаплану, внаслідок чого загинуло дві людини. 

Зазначимо, раніше у Полтавській області сталася аварія легкомоторного літака АН-2. Тоді постраждали дві людини. Літак розбився поблизу села Млини, Лохвицького району. Він летів на обприскування сільськогосподарських посівів.

РБК-Україна писало, що 30 травня у Рівненській області розбився військовий вертоліт Мі-8, в результаті інциденту загинули четверо військових. Інцидент стався в районі села Сестрятин Радивилівського району. Серед загиблих був командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.

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