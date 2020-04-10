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У Чернівецькій області чекають на результати аналізів на COVID-19 по трьом померлим

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 15:14
У Чернівецькій області чекають на результати аналізів на COVID-19 по трьом померлим
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області коронавірус підтвердили у 7 померлих пацієнтів

У Чернівецькій області чекають на результати аналізів на коронавірус COVID-19 трьох померлих пацієнтів. Про це повідомили в Чернівецької обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що всього в області зафіксовано 11 летальних випадків, з них у 7 пацієнтів підтвердили наявність коронавіруса, ще в одного лабораторний аналіз показав відсутність захворювання.

"На Буковині зафіксовано 11 летальних випадків. У семи чоловік був діагностований COVID-19, у однієї особи підозра на коронавірус скасовано, на аналізи ще трьох поки чекають", - повідомили в ОДА.

Також повідомляється, що з-за коронавіруса за медичною допомогою до лікарень області звернулися 326 осіб, з них 198 проходять лікування у стаціонарах. У реанімаційних відділеннях перебувають 13 осіб, серед яких двотижневий немовля. Двоє пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легенів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу в Україні від коронавірусу померли 12 осіб. Всього з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у країні становить 69.

станом на ранок 10 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 2203 людина. Найбільша кількість випадків підтвердили в Києві та Чернівецької області. Як заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зараження зафіксовано в усіх районах області, а загальне число хворих зросло до 379.

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