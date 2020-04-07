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В Черновицкой области от коронавируса выздоровели 16 человек

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 14:31
В Черновицкой области от коронавируса выздоровели 16 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди выздоровевших трое детей

В Черновицкой области от коронавирусной инфекции выздоровели 16 человек. Об этом сообщает областная государственная администрация в Facebook.

При этом отмечается, что среди выздоровевших от вируса трое детей.

Также сообщается, что в областной детской больнице двое больных с подозрением на COVID-19 в реанимации. Один из них - новорожденный мальчик, у матери которого подозревают коронавирус. Малыш чувствует себя хорошо, он находится под наблюдением медиков.

"4-летнего мальчика перевели из Сторожинецкой ЦРБ. У него острое респираторное заболевание, однако врачи диагностировали также сахарный диабет, который и является основной причиной тяжелого состояния ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области зарегистрировали еще шесть случаев заражения коронавирусом среди медработников.

Кроме того, 6 апреля в Черновицкой областной клинической больнице от осложнений в результате коронавируса умер 72-летний житель Сторожинецкого района. Он неделю лечился дома, прежде чем попал в медучреждение.

Добавим, что по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

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