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В Черновицкой области шестеро медиков заразились COVID-19

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 04:29
В Черновицкой области шестеро медиков заразились COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также за сутки в области заболели двое детей 2 и 5 лет

В Черновицкой области зарегистрировали еще шесть случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщил вечером 6 апреля председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

В целом в течение суток на Буковине официально подтверждены 28 случаев заражения коронавирусом.

"Среди инфицированных - двое детей в возрасте 2 и 5 лет, а также 6 медицинских работников. Общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 248 человек", - сказал Осачук.

В больницах области к аппаратам искусственной вентиляции легких сейчас подключены четверо пациентов.

Напомним, 6 апреля в Черновицкой областной клинической больнице от осложнений в результате заражения коронавирусом скончался 72-летний житель Сторожинецкого района. Он неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение.

Всего по Украине зарегистрировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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