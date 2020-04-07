У Чернівецькій області від коронавірусу одужали 16 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед видужали троє дітей

У Чернівецькій області від коронавірусної інфекції одужали 16 осіб. Про це повідомляє обласна державна адміністрація у Facebook.

При цьому наголошується, що серед тих, хто видужав від вірусу троє дітей.

Також повідомляється, що в обласній дитячій лікарні двоє хворих з підозрою на COVID-19 в реанімації. Один з них - новонароджений хлопчик, у матері якого підозрюють коронавірус. Малюк почуває себе добре, він перебуває під наглядом медиків.

"4-річного хлопчика перевели зі Сторожинецької ЦРЛ. У нього гостре респіраторне захворювання, проте лікарі діагностували також цукровий діабет, який і є основною причиною важкого стану дитини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області зареєстрували ще шість випадків зараження коронавірусом серед медпрацівників.

Крім того, 6 квітня в Чернівецькій обласній клінічній лікарні від ускладнень у результаті коронавірусу помер 72-річний житель Сторожинецького району. Він тиждень лікувався вдома, перш ніж потрапив в медустанову.

Додамо, що станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нових випадків.