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У Чернівецькій області від коронавірусу одужали ще 3 людини

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 19:40
У Чернівецькій області від коронавірусу одужали ще 3 людини
Ілюстративне фото (скріншот з Youtube каналу КМДА)

Серед одужалих - дитина

Голова Чернівецької області Сергій Осачук заявив про одужання від коронавірусу ще 3 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook.

За словами Осачука, сьогодні одужання підтвердили в дитини та двох дорослих. Дитину вже виписали з лікарні, дорослих відпустять додому 27 березня.

"Лікувалися у нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділені, і тепер уже підтвердили, що вони видужали й в них відсутня інфекція", - заявив він.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про нові підтверджені випадки COVID-19 та ситуацію в області [26.03.2020]

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про нові підтверджені випадки COVID-19 та ситуацію в області [26.03.2020]

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 26 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області з лікарні виписали 5 пацієнтів, у яких підозрювали зараження коронавірусом. За результатами досліджень, коронавірус у цих людей не підтвердився.

Також РБК-Україна писало, що загальна кількість хворих коронавірусом у світі перевищила 500 тисяч. Померли від коронавірусу понад 23 тис. осіб. При цьому одужали понад 122 тис. пацієнтів.

Як відомо, станом на ранок 26 березня в Україні було офіційно підтверджено 156 випадків коронавірусу. Відомо про 5 летальних випадків від коронавірусу.

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