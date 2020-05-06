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В Черновицкой области количество зараженных коронавирусом приближается к 2 тыс.

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 02:20
В Черновицкой области количество зараженных коронавирусом приближается к 2 тыс.
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки подтвердили 37 новых случаев

В Черновицкой области 5 мая официально подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.

Он отметил, что лабораторный центр за сутки исследовал 392 новых образца. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1985 человек.

Кроме того, 42 буковинцев 5 мая выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 217 человек.

В больницах области по состоянию на 5 мая находится 571 человек. 330 медицинских работников в области заразились коронавирусом.

За все время областной лабораторный центр получил для исследования на коронавирус 10 тысяч образцов.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 5 мая, в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирус. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 316 украинцев. За сутки было зафиксировано 13 летальных случаев.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни.

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