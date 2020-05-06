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В Чернівецькій області кількість заражених коронавірусом наближається до 2 тис.

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 02:20
В Чернівецькій області кількість заражених коронавірусом наближається до 2 тис.
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу підтвердили 37 нових випадків

У Чернівецькій області 5 травня офіційно підтверджено 37 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука в Facebook.

Він зазначив, що лабораторний центр за добу дослідив 392 нових зразки. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1985 осіб.

Крім того, 42 буковинців 5 травня одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 217 людей.

У лікарнях області станом на 5 травня перебуває 571 людина. 330 медичних працівників в області інфікувалися коронавірусом.

За весь час обласний лабораторний центр отримав для дослідження на коронавірус 10 тисяч зразків.

РБК-Україна писало, що станом на 5 травня, в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 316 українців. За добу було зафіксовано 13 летальних випадків.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби.

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