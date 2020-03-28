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В Черновицкой области количество больных COVID-19 приблизилось к 60

Новости » Инфраструктура     28.03.2020 - 16:17
В Черновицкой области количество больных COVID-19 приблизилось к 60
Иллюстративное фото (скриншот с Youtube канала КГГА)

Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии

В Черновицкой области по состоянию на 28 марта зафиксировано почти 60 случаев коронавируса. Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация (ОГА) на странице в Facebook.

По данным ОГА, по состоянию на 15-ту час в области было выявлено 59 больных коронавирусом. В медицинских учреждениях сейчас находятся 24 человека, еще 35 человек лечатся дома, поскольку не имеют симптомов.

Отмечается, что трое пациентов, у которых вчера диагностировали коронавирус, в тяжелом состоянии. Сейчас больные находятся на кислородной дотации. Состояние остальных зараженных коронавирусом стабильное.

Кроме того, уже 5 жителям области удалось выздороветь от коронавируса. Также зафиксирован 1 летальный случай от COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области коронавирус обнаружили еще у 2 жителей. Больные контактировали с зараженным коронавирусом человеком. Коронавирус подтвердили у 50-летнего мужчины и 16-летнего парня. Сейчас больные на самоизоляции.

Как писало РБК-Украина, за последние сутки в Украине лабораторно подтвердили более 90 новых случаев коронавируса. Больше всего больных обнаружили в Черновицкой области и Киеве. По состоянию на утро 28 марта в Украине было зафиксировано 311 случаев коронавируса.

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