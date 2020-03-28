У Чернівецькій області кількість хворих на COVID-19 наблизилася до 60

Ілюстративне фото (скріншот з Youtube каналу КМДА)

Троє пацієнтів перебувають у тяжкому стані

У Чернівецькій області станом на 28 березня зафіксовано майже 60 випадків коронавірусу. Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація (ОДА) на сторінці в Facebook.

За даними ОДА, станом на 15-ту годину в області було виявлено 59 хворих на коронавірус. У медичних закладах зараз знаходяться 24 особи, ще 35 осіб лікуються вдома, оскільки не мають симптомів.

Зазначається, що троє пацієнтів, у яких вчора діагностували коронавірус, у тяжкому стані. Зараз хворі знаходяться на кисневій дотації. Стан решти заражених коронавірусом стабільний.

Крім того, вже 5 жителям області вдалося одужати від коронавірусу. Також зафіксовано 1 летальний випадок від COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області коронавірус виявили ще у 2 жителів. Хворі контактували з зараженою коронавірусом людиною. Коронавірус підтвердили у 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. Зараз хворі на самоізоляції.

Як писало РБК-Україна, за останню добу в Україні лабораторно підтвердили понад 90 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих виявили у Чернівецькій області та Києві. Станом на ранок 28 березня в Україну було зафіксовано 311 випадків коронавірусу.